News von Trading-Treff.de Siemens Energy hat gestern an den Börsen keine große Bewegung mehr erfahren. Am Ende ging es immerhin an der Börse München um 1,1 % nach oben. Das ist insofern wichtig, als der Kurs nun auf 64,10 auch noch einmal erhöht taxiert worden ist. Das bedeutet für die Aktie, dass sie innerhalb der vergangenen fünf Tage mehr als 10 % gewonnen hat. Das bedeutet für die Aktie zudem auch, dass sie seit dem 1. Januar um 27,58 % vorne ...

