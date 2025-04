News von Trading-Treff.de Novo Nordisk hat gestern einen überraschend hohen Sprung nach oben gemacht. Die Aktie konnte sich um 3,5 % aufwärts bewegen. Damit ist der Kurs auf 52,80 € an den Kurstafeln fixiert worden. Am Ende ist das zwar ein schöner zwischen Erfolg, allerdings ändert sich an den aktuellen Zweifeln für dieses Unternehmen nichts. Denn: Die Aktie hat allein in den vergangenen fünf Tagen noch mehr als 7 % verloren. Zudem sind die Kurse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...