Indische Rupie schwächt sich in der frühen europäischen Sitzung am Mittwoch.Terroranschläge in Kaschmir belasten das Sentiment und untergraben die INR, aber kontinuierliche ausländische Kapitalzuflüsse könnten den Abwärtstrend begrenzen. Der HSBC India Manufacturing PMI stieg im April auf 58,4 gegenüber 58,1 zuvor; der Services PMI verbesserte sich ...

