Die Rekordrallye bei Gold hat zuletzt auch die Aktie des kanadischen Branchenschwergewichts Barrick Gold nach oben gepusht. Seit Jahresbeginn notiert das Papier mit fast +28% im Plus. Was die Frage aufwirft, ob der Gold-Major in der aktuellen Gold-Hausse weiterhin ein lukratives Investment ist? Gold erreicht neues Top Der Goldpreis eilt aktuell von einem Rekordhoch zum Nächsten. Am Dienstag erreichte das gelbe Edelmetall erstmals ein Preisniveau ...

