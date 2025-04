NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Danone nach Eckdaten zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Lebensmittelkonzern sei stärker gewachsen als erwartet, schrieb Analyst James Edwardes Jones in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Hierin spiegelten sich die Tugenden eines Herstellers von Gütern des täglichen Bedarfs in schwierigen Zeiten wider./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2025 / 01:48 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2025 / 01:48 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120644