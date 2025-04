AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Kunden der Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway haben im ersten Quartal nur zögerlich Essen bestellt. Der Bruttowarenwert (GTV) in Europa, Großbritannien und Irland legte bei konstanten Wechselkursen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2 Prozent auf rund 4,1 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwoch in Amsterdam bekannt gab. In weiteren Regionen weltweit sank der Bruttowarenwert sogar prozentual zweistellig, sodass er konzernweit bei rund 4,7 Milliarden Euro verharrte. Dabei hatte der Essenslieferant rund um den Globus mit einer rückläufigen Zahl an Bestellungen zu kämpfen.

Ausbleibendes Wachstum macht Just Eat Takeaway schon seit mehreren Monaten zu schaffen. Bernstein-Analystin Annick Maas sprach nun von einem "schwachen Start ins Jahr". Sie verwies darauf, dass die veröffentlichten Zahlen die Marktschätzungen verfehlt hätten.

Für das Gesamtjahr erwartet das Management weiterhin ein Wachstum des Bruttowarenwerts von 4 bis 8 Prozent in seinen drei wichtigsten Märkten. Zum Ziel für die weiteren Regionen weltweit werden keine Angaben gemacht. Mit der Kennziffer misst Just Eat Takeaway den Gesamtwert aller Bestellungen inklusive Steuern, Trinkgelder und Konsumentengebühren.

Um das Wachstum anzukurbeln, hatte Konzernchef Jitse Groen bereits im Februar verkündet, 150 Millionen Euro investieren zu wollen. Er freue sich auf das restliche Jahr 2025, sagte er am Mittwoch laut Mitteilung. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) soll zwischen 360 und 380 Millionen Euro herauskommen.

Ende Februar war bekannt geworden, dass sich die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus Just Eat Takeaway in einem Milliardendeal einverleiben will. Die Veröffentlichung des lancierten Angebots wird für das zweite Quartal erwartet. Prosus ist die Tochter des in Kapstadt ansässigen Naspers-Konzerns und bereits Großaktionär beim Wettbewerber Delivery Hero ./lew/tav/stk