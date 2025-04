VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 23. April 2025 / BioNxt Solutions Inc. ("BioNxt" oder das "Unternehmen") (CSE: BNXT)(OTC PINK: BNXTF)(FWB: BXT), ein auf fortschrittliche Arzneimittelverabreichungssysteme spezialisierter Biowissenschaftsinnovator, freut sich, mitteilen zu können, dass die Vorbereitungen zu seiner Bioäquivalenzstudie am Menschen für sein Leitprodukt zur Behandlung der Multiplen Sklerose (MS) bereits weit fortgeschritten sind.

Das Hauptprodukt von BioNxt, BNT23001, ist eine proprietäre sublinguale Schmelzfilmformulierung von Cladribin für die Behandlung von MS. Im Rahmen von präklinischen Studien konnten anhand von internen Forschungsdaten und Bewertungen durch Dritte hohe Resorptionsraten und eine hohe Bioäquivalenz im Vergleich zu bestehenden Therapien mit oraler Einnahme von Tabletten nachgewiesen werden. Das Unternehmen hat den aktiven pharmazeutischen Wirkstoff Cladribin erworben, der für den Abschluss des Technologietransferprozesses mit Gen-Plus, seiner europäischen Auftragsforschungs- und Auftragsentwicklungsorganisation (CRDO) in München in Deutschland erforderlich ist. Die einmal eingeleitete Bioäquivalenzstudie ist relativ kurz und soll laut Plan vom Beginn bis zum Ende weniger als 30 Tage dauern.

Das Unternehmen plant, in den kommenden Wochen weitere Updates über die Vorbereitungen und den zeitlichen Ablauf der Bioäquivalenzstudie sowie über die Integration seiner Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten mit Gen-Plus zu veröffentlichen.

BNT23001 bietet einen neuartigen Ansatz in der Behandlung von MS, mit dem die Grenzen der traditionellen oralen Therapien überwunden werden. Der sublinguale Schmelzfilm bietet folgende Vorteile:

- Bequeme Handhabung: Einfach in der Anwendung und leicht zu transportieren, ideal für Patienten mit Schluckbeschwerden oder einem aktiven Lebensstil.

- Rasche Resorption: Dank der direkten Verabreichung über die sublinguale Schleimhaut wird rascher eine therapeutische Wirkung erzielt.

- Verbesserte Compliance: Die patientenfreundliche Alternative soll die Einhaltung des verordneten Therapieschemas erleichtern.

Dank dieser Vorteile erfüllt BNT23001 auch den Anspruch von BioNxt, den Therapieerfolg bei Patienten mit chronischen Krankheiten wie MS zu verbessern.

Über BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf Arzneimittelverabreichungstechnologien der nächsten Generation, diagnostische Screening-Systeme und die Entwicklung aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Die firmeneigenen Plattformen - Sublingual (Schmelzfilm), Transdermal (Hautpflaster) und Oral (magensaftresistente Tabletten) - zielen auf wichtige therapeutische Bereiche ab, zu denen Autoimmunerkrankungen, neurologische Erkrankungen und Langlebigkeit zählen.

Mit seinen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Nordamerika und Europa erzielt BioNxt entsprechende Fortschritte bei den behördlichen Zulassungsverfahren und Vermarktungsinitiativen, wobei der Fokus in erster Linie auf den europäischen Märkten liegt. BioNxt hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsversorgung durch die Bereitstellung von präzisen, patientenzentrierten Lösungen zu verbessern, mit denen man weltweit größere Behandlungserfolge erzielen will.

BioNxt notiert an der Canadian Securities Exchange (BNXT), im OTC-Markt (BNXTF) und in Deutschland (WKN: A3D1K3). Nähere Informationen zu BioNxt erhalten Sie unter www.bionxt.com.

Kontakt für Investoren & Medien

Hugh Rogers, Mitbegründer, CEO und Direktor

E-Mail: investor.relations@bionxt.com

Tel.: +1 778.598.2698

Web: www.bionxt.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bionxt-solutions

Instagram: https://www.instagram.com/bionxt

Vorsorglicher Hinweis bezüglich "zukunftsgerichteter" Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die Entwicklung, Erprobung, behördliche Zulassung und Vermarktung der sublingualen Arzneimittelprodukte von BioNxt sowie über geplante Meilensteine, voraussichtliche Partnerschaften und potenzielle Marktchancen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind innewohnenden Risiken, Unsicherheiten und Annahmen unterworfen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von BioNxt liegen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, gehören unter anderem Verzögerungen bei der behördlichen Zulassung, negative Ergebnisse aus klinischen Studien, Änderungen der Marktnachfrage, Schwankungen bei der Verfügbarkeit von Finanzmitteln oder Unterbrechungen der Lieferketten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. BioNxt ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen, gehören Änderungen der Marktnachfrage, regulatorische Entwicklungen, Verzögerungen bei klinischen Studien, Schwankungen bei der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Unterbrechungen der Lieferkette und unvorhergesehener Wettbewerbsdruck.

QUELLE: BioNxt Solutions Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79333Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79333&tr=1



