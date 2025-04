Frankreich hat im ersten Quartal 2025 etwas mehr als 1,4 Gigawatt an neuen Photovoltaik-Anlagen installiert. Damit erhöhte sich die kumulierte Photovoltaik-Leistung im Land bis Ende März auf 23,5 Gigawatt. von pv magazine Frankreich Der französische Netzbetreiber Enedis hat bekannt gegeben, dass im Zeitraum Januar bis März rund 1. 407 Megawatt an neuen Photovoltaik-Anlagen an das Netz angeschlossen wurden. Zum Vergleich: Im vierten Quartal 2024 waren es 956 Megawatt und im ersten Quartal 2024 rund 1 Gigawatt zugebaut wurde. Ende März 2025 erreichte das Land 23,5 Gigawatt an kumulierter installierter ...

