NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott attestierte dem Lebensmittelkonzern ein solides Zahlenwerk. Das Wachstum aus eigener Kraft liege über der Konsensschätzung. Alle drei Konzernsegmente hätten besser abgeschnitten als erwartet, schrieb er in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2025 / 06:04 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2025 / 06:04 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120644