NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone nach Eckdaten zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Underperform" belassen. Die Erwartungen an den Hersteller von Molkereiprodukten seien hoch, schrieb Analyst David Hayes am Mittwoch. Dieser habe die Ansprüche Erwartungen aber nicht wirklich erfüllt. Die Volumina und der Preis-Mix hätten in allen Sparten die Erwartungen verfehlt./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2025 / 02:04 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2025 / 02:04 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120644