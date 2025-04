News von Trading-Treff.de Die deutsche Telekom steht aktuell am Markt wieder mit einer schönen Aufwärtsbewegung da. Das Unternehmen konnte sich gestern in Deutschland immerhin um einen Wert von 1,16 % nach oben schieben. Die Aktie beendete den Handel auf dem Niveau von 32,20 €. Das bedeutet, dass die Korrekturphase, die in den vergangenen Tagen sichtbar war, nun ein Ende finden wird. Jetzt läuft die Aktie direkt auf dem GD 100 zu. Dieser Trend-Indikator ...

