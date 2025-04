NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Buy" belassen. Der Current Cloud Backlog, also die vertraglich zugesicherten Clouderlöse, habe gezeigt, wie robust die Walldorfer seien, schrieb Analyst Mohammed Moawalla am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Er lobte zudem den deutlich über den Erwartungen liegenden Free Cashflow./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2025 / 02:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0007164600