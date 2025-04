Mit der Series-B-Finanzierungsrunde ist auch 1Komma5° bei dem Software-Unternehmen an Bord. Die eingeworbenen Mittel will das Frankfurter Unternehmen nutzen, um seine PPA-Plattform weiter auszubauen, über die es Mittelständler und Betreiber von Photovoltaik- und Windkraftanlagen zusammenbringt. Node Energy hat eine Series-B-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen und 15 Millionen Euro an frischem Kapital eingeworben. Dabei habe das Frankfurter Software-Unternehmen auch neue Investoren überzeugen können. So hätten sich Investoren wie Deep Tech & Climate Fonds (DTCF). High-Tech Gründerfonds ...

