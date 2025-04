Verizon-Aktionäre erlebten am Dienstag heftige Kursausschläge, die für den ansonsten eher ruhigen Kursverlauf des US-Mobilfunkkonzerns ungewöhnlich hoch ausfielen. Am Ende des Handelstages stand aber ein leichtes Plus von +0,6%. Was war da los und ist die Verizon-Aktie derzeit einen Kauf wert? Starke Zahlen Auslöser der starken Kursschwankungen am gestrigen Tag war die Vorstellung der Zahlen für das erste Quartal. Offenbar hatten Anleger ihre liebe ...

