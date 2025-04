News von Trading-Treff.de Super Micro Computer ist ein spektakulär Sprung nach oben gelungen. Die Aktie konnte nun gestern bereits an der NASDAQ deutlich zulegen. Heute hat sie an der Börse München einen Aufschlag in Höhe von 4,4 % realisiert. Damit kommt die Aktie auch auf einen Kurs in Höhe von 28,03 Euro. In den vergangenen fünf Tagen ging es indes für den Wert um ganze -9,5 % abwärts, was zeigt, dass die Probleme eher abseits des Unternehmens ...

