NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 44 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. In der aktuell unsicheren Lage kämen die Defensivqualitäten des Telekomsektors richtig zum Tragen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Er ist optimistisch, dass die Telekomwerte an den vergleichsweise guten Jahresstart anknüpfen können. Die Papiere der Bonner zählen zu seinen Favoriten./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2025 / 03:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2025 / 03:52 / BST

DE0005557508