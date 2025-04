FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.04.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 180 (190) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CANACCORD CUTS JUPITER FUND TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 60 (78) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2950 (3475) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP REINITIATES BEAZLEY PLC WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 1075 PENCE - EXANE BNP REINITIATES HISCOX WITH 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 1050 PENCE - EXANE BNP REINITIATES LANCASHIRE WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 595 PENCE - JEFFERIES CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 70 (120) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 600 (850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS VODAFONE TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 62 (72) PENCE - JPMORGAN PLACES VODAFONE ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 290 (287) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS SAINSBURY TO 'HOLD' - RBC CUTS ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 130 (150) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 280 (290) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 390 (475) PENCE - 'OUTPERFORM' - SHORE CAPITAL RAISES BOOHOO TO 'HOLD' (SELL)dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob