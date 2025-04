NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall geht davon aus, dass das operative Ergebnis der Frankfurter für das erste Quartal auf vergleichbarer Basis 4,5 Prozent unter Vorjahresniveau gelegen hat. Dies schrieb sie am Dienstagabend in ihrem Ausblick auf den Mitte Mai erwarteten Bericht./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2025 / 19:16 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005773303