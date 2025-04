Cornel Bruhin (MainFirst): Sieben Gründe, warum sich der Einstieg bei Silber jetzt lohnen könnte

23.04.2025 -

Der Goldkurs hat in den letzten Monaten einen Höchststand nach dem anderen erreicht. Werden andere Edel- und Industriemetalle folgen? Ja, sagt der Marktexperte Cornel Bruhin, Portfoliomanager im Team Emerging Markets/Corporate Debt bei MainFirst. Insbesondere Silber biete Potenzial.

1. Jeder Goldboom löst einen Preisanstieg im gesamten Rohstoffuniversum aus: "Die Welt befindet sich inmitten der vierten signifikanten Goldrallye in den vergangenen 100 Jahren. Jede bisherige Goldhausse hat einen Preisanstieg im gesamten Rohstoffuniversum nach sich gezogen, während der generelle Aktienmarkt im Zeitraum des Goldpreisanstiegs 50 Prozent oder mehr verloren hat. Beispielsweise fiel in den USA der Markt von den Höchstständen 1972 bis 1974 um fast 50 Prozent, im selben Zeitraum stieg der Goldpreis von 35 auf 185 US-Dollar. Bis 1980 kletterte der Goldpreis weiter - auf 850 US-Dollar, begleitet von einem Anstieg aller Rohstoffe: Der Bloomberg Commodity Index stieg von 1970 bis 1980 von 16 auf 160 an.

2. Aktuell beginnt eine Rotation im Investorenverhalten: "Jede der bisherigen Goldpreis-Rallyes wurde ausgelöst durch eine Rotation der Anlagepräferenzen. In den vergangenen Jahren waren die Tech-Werte dominant und haben eine Hausse erlebt. Aber die Beliebtheit der Werte hat zuletzt stark abgenommen und der Markt hat deutlich verloren. Zunächst hatte sich die Marktbreite im Techsektor verringert und einige Zeit hat nur noch die relative Stärke der 'Magnificent 7' den Markt gehalten. Dies scheint vorerst vorüber zu sein."

3. Die Goldrallye ist noch nicht am Ende: "Historisch betrachtet hat eine Goldrallye im Durchschnitt acht Jahre gedauert. Definieren wir den Start des aktuellen Goldbooms rekapitulierend im März 2020, bedeutet das, dass sich die Marktrallye noch in der Frühphase befindet. Ein Indiz dafür ist, dass verschiedene Rohstoffe noch nicht stark partizipiert haben. Anhand der Geschichte ist zu erwarten, dass sich das noch ändert. Aktuell hat der Silberpreis noch nicht einmal das Niveau von 1980 erreicht."

4. Der Silberkurs ist ein Spätzünder: "Es ist wichtig zu wissen, dass bei jeder Goldhausse das Verhältnis von Gold zu Silber beim Höchststand zwischen 15 und 45 lag. Teilt man den Goldpreis durch den Silberpreis, handelt der Markt derzeit bei 89. Dieses Verhältnis zeigt, dass wir uns nicht einmal annähernd in der Nähe eines Höchstpunktes befinden können. Historisch ist Silber ein Spätzünder und steigt zum Ende des Zyklus stärker als Gold."

5. Silber wird absehbar knapper: "Zwar enthält die Erdkruste achtmal mehr Silber als Gold, dennoch reicht die Silberproduktion nicht aus, um den Bedarf von Industrie und Anlegern zu decken. Rund ein Viertel des Silbers wird aktuell in Solarpaneele verbaut. Die Nachfrage steigt, denn Silber kommt in immer mehr Produktionen zum Einsatz: So hat Samsung im vergangenen Jahr eine neue Batterie auf Silberbasis vorgestellt."

6. Es gibt erste Anzeichen für einen möglichen Short Squeeze: "Russland hat Silber, Palladium und Platin zu seinen Reservetools hinzugefügt. Indien und China steigern die Importe. In Shanghai ist eine Rohstoffbörse entstanden, vergleichbar zur New York Commodities Exchange (COMEX) oder der Londoner Metal Exchange (LME). Dort handelt der Silberpreis permanent mit einer Prämie von drei bis fünf Prozent über den anderen Börsen. Das führt dazu, dass vermehrt Silber nach China gelangt, während sich im Westen der Markt verengt. An der Comex und der LME haben die Lagerbestände kritische Tiefpunkte erreicht. Die Marktteilnehmer verlangen vermehrt nach physischer Lieferung. Das könnte mittelfristig einen Short Squeeze auslösen."

7. Institutionelle Investments werden die Kurse pushen: "Institutionelle Anleger sind noch nicht stark in Silber investiert. Das größte Silberanlagetool, der iShares Silver Trust, hat seit Jahresbeginn Abflüsse zu verzeichnen, während der Silberpreis in diesem Zeitraum von 29 auf knapp 33 US-Dollar angestiegen ist. Genau hier verläuft eine charttechnisch wichtige Linie. Sollte diese durchbrochen werden, könnte sich die Anstiegsgeschwindigkeit des Silberpreises beschleunigen. Da der Markt für Silber im Vergleich zu Gold relativ klein ist, können bereits geringe Nachfragesteigerung zu starken Kursausschlägen zu führen."

Kontakt und Belegexemplar:

Edelman Smithfield

Corinna Kläsener E-Mail: Corinna.Klaesener@edelmansmithfield.com

Tel.: +49 (0)221 - 8282 81 49

Team MainFirst: teammainfirst@edelmansmithfield.com

Über MainFirst

MAINFIRST ist eine unabhängige europäische Multi-Investment Boutique mit einem aktiven Managementansatz. Das Unternehmen managt Publikumsfonds- sowie Spezialfonds in den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Multi-Asset. Die Portfoliomanagementteams agieren unabhängig in der Umsetzung ihrer Investmentideen und verfolgen hierbei konsequent ihre jeweiligen Anlagestrategien und -philosophien. Dieser Ansatz, verbunden mit einer authentischen Unternehmenskultur, bildet die optimale Grundlage zur Alpha-Generierung und Schaffung von langfristigem Mehrwert für unsere Anleger. In allen MainFirst-Fonds werden Nachhaltigkeitsaspekte ausdrücklich berücksichtigt und sind vollumfänglich in den Entscheidungsprozess bei der aktiven Titelselektion integriert.

Nähere Informationen (inklusive rechtlicher Hinweise) finden Sie unter www.mainfirst.com.

MainFirst

PRESSEMITTEILUNG - kein offizielles Dokument

Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Daten und Informationen, die wir Ihnen zur Verfügung gestellt haben, durch die MainFirst Gruppe (bestehend aus zur MainFirst Holding AG gehörenden Unternehmungen) gründlich recherchiert wurden, dennoch können wir für deren Richtigkeit und Vollständigkeit keinerlei Haftung oder Gewähr für Schäden, die gegenüber dem Empfänger dieser Informationen oder Dritten - weder direkt noch indirekt entstehen - übernehmen. Bei einer Veröffentlichung des Textes in jedweder Form und in jedem Umfang ist die veröffentlichende Stelle (Redaktion der Zeitung bzw. zugehörige oder beauftragte Dritte, Website, Podcast etc.) verpflichtet, die in einem solchen Fall erforderlichen Disclaimer und Rechtshinweise beizufügen.

Ergänzend weisen wir auf unsere Rechtshinweise in diesem Zusammenhang hin:

Die in dem beigefügten Dokument enthaltenen Angaben stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Fondsanteilen oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen dar. Sie dienen lediglich dem Leser, ein Verständnis über die wesentlichen Merkmale des Fonds wie bspw. den Anlageprozess zu schaffen und sind weder ganz noch in Teilen als Anlageempfehlung gedacht. Sie ersetzen weder eigene Überlegungen noch sonstige rechtliche, steuerrechtliche oder finanzielle Informationen und Beratungen. Weder die Verwaltungsgesellschaft, noch deren Mitarbeiter oder Organe können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung der Inhalte aus diesem Dokument oder in sonstigem Zusammenhang mit diesem Dokument unmittelbar oder mittelbar entstanden sind. Allein verbindliche Grundlage für den Anteilserwerb sind die aktuell gültigen Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache (Verkaufsprospekt, Basisinformationsblätter (PRIIPs-KIDs), in Ergänzung dazu auch der Halbjahres- und Jahresbericht), denen Sie ausführliche Informationen zu dem Erwerb des Fonds sowie den damit verbundenen Chancen und Risiken entnehmen können. Die genannten Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache (sowie in nichtamtlicher Übersetzung in anderen Sprachen) finden Sie unter www.mainfirst.com und sind bei der Verwaltungsgesellschaft Ethenea Independent Investors S.A. und der Verwahrstelle sowie bei den jeweiligen nationalen Zahl- oder Informationsstellen und bei der Vertreterin in der Schweiz kostenlos erhältlich. Diese sind:

Belgien, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg; Frankreich: Société Générale Securities Services, Société anonyme, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris; Italien: Allfunds Bank Milan, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano; SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19A-MAC2, 20159 Milano; Schweiz: Vertreterin: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich; Zahlstelle: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich; Spanien: Société Générale Securities Services Sucursal en Espana, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid.

Die Verwaltungsgesellschaft kann aus strategischen oder gesetzlich erforderlichen Gründen unter Beachtung etwaiger Fristen bestehende Vertriebsverträge mit Dritten kündigen bzw. Vertriebszulassungen zurücknehmen.