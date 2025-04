Lenzburg - An der Spitze des Nahrungsmittelherstellers Hero kommt es zu einem Wechsel. Anfang Juni übergibt der langjährige CEO Rob Versloot die Leitung des Aargauer Unternehmens an Christian Schierbaum. Rob Versloot habe nach mehr als zwölf Jahren als CEO beschlossen, in den Ruhestand zu treten, teilte Hero am Mittwoch mit. Während seiner Zeit als Hero-Chef habe er die in zahlreichen Produktgruppen tätige Hero-Gruppe fokussiert und in ein rasch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...