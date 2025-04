Zum 1. Mai wird der Photovoltaik-Hersteller in Thalheim rund 300 Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Mit der Maßnahme will Meyer Burger Kosten sparen und kündigt einen weiteren Personalabbau an. Ab dem 1. Mai wird die Meyer Burger Technology AG ihre etwa 300 Beschäftigten im Solarzellenwerk am Standort Thalheim in Kurzarbeit schicken. Darauf hätten sich Geschäftsführung und Betriebsrat geeinigt, teilte das Schweizer Photovoltaik-Unternehmen am Mittwoch mit. Die Maßnahme solle helfen, Kosten einzusparen. Der Grund für die Kurzarbeit sind Meyer Burger zufolge jedoch "vorübergehende Materialengpässe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...