Die meistgehandelten Produkte: DAX startet mit Rückenwind - SAP und globale Entspannung treiben Märkte an

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwochvormittag in blendender Verfassung. Angeführt von einem deutlichen Kurssprung bei SAP und gestützt durch positive Signale aus der internationalen Handelspolitik, setzt der DAX seine Erholung fort. Auch andere europäische Leitindizes wie der französische CAC 40 und der paneuropäische STOXX 600 verzeichnen kräftige Aufschläge. Die Anleger schöpfen neue Zuversicht aus der Aussicht auf eine mögliche Entspannung im US-chinesischen Zollkonflikt sowie aus der Bestätigung der Unabhängigkeit der US-Notenbank durch Präsident Trump.?

Makroökonomischer Überblick

Am heutigen Mittwoch stehen die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes (PMI) für April im Fokus. In Deutschland zeigt der HCOB Manufacturing PMI mit einem Wert von 48,0 eine leichte Abschwächung gegenüber dem Vormonat (48,3), übertrifft jedoch die Erwartungen von 47,6. Diese Daten deuten auf eine anhaltende, aber sich abschwächende Kontraktion im verarbeitenden Gewerbe hin. Gleichzeitig bleibt der Dienstleistungssektor unter Druck, was auf eine insgesamt fragile wirtschaftliche Erholung hindeutet.?

Meistgehandelte Aktien im Fokus

SAP SE (Deutschland)

Die Aktie des Softwarekonzerns SAP verzeichnet vorbörslich einen kräftigen Anstieg. Grund dafür sind besser als erwartete Quartalszahlen, die eine starke Nachfrage nach Cloud-Lösungen und eine solide Umsatzentwicklung zeigen. Investoren honorieren die positiven Aussichten des Unternehmens, das als Barometer für die europäische Tech-Branche gilt.?

Evotec SE (Deutschland)

Evotec zeigt sich im frühen Handel ebenfalls mit deutlichen Kursgewinnen. Das Biotechnologieunternehmen profitiert von der Ankündigung neuer strategischer Partnerschaften im Bereich der Wirkstoffforschung, die das Vertrauen der Anleger stärken.

Thermo Fisher Scientific Inc. (USA)

Die Aktie des US-amerikanischen Laborausrüsters legt vorbörslich zu. Anleger reagieren positiv auf die heute veröffentlichten Quartalszahlen, die sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn über den Erwartungen lagen. Besonders hervorzuheben ist das Wachstum im Segment der Genomik und Diagnostik, das von einer anhaltend hohen Nachfrage profitiert.?

Airbus SE (Niederlande)

Airbus-Aktien steigen im frühen Handel, nachdem das Unternehmen eine erhöhte Produktionsprognose für das laufende Jahr bekannt gegeben hat. Die gesteigerte Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen, insbesondere aus Asien, sowie Fortschritte bei der Lieferkette tragen zur positiven Marktstimmung bei.?

