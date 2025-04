News von Trading-Treff.de Nervöse Anleger trotz strategischer Weichenstellungen Die Daimler Truck-Aktie zeigt sich aktuell volatil bei 34,56 Euro - ein Plus von 1,65% zum gestrigen Schlusskurs. Doch was bewegt den Titel wirklich? Mega-Fusion in Japan steht bevor? Gerüchte über eine Fusion der Daimler-Tochter Mitsubishi Fuso mit Toyotas Hino Motors heizen die Spekulationen an. Konkrete Pläne deuten auf: Gründung einer gemeinsamen LKW-Holding bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...