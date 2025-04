© Foto: Johannes Neudecker - dpa

BYD schüttet Bonusaktien und Dividenden aus. Anleger flippen aus, der Aktienkurs springt an.Der chinesische Elektroautobauer BYD hat seine Gewinnausschüttung für das laufende Jahr deutlich aufgestockt und will seine Aktionäre mit einem großzügigen Paket aus Dividenden und Gratisaktien belohnen. Die Ankündigung sorgte für ein positives Echo an der Börse. In Hongkong stieg der Kurs der BYD-Aktie am Mittwoch um 3,9 Prozent auf 390,40 HK-Dollar. Konkret schlägt BYD vor, für jeweils zehn gehaltene Aktien acht Bonusaktien sowie zwölf Kapitalaktien auszugeben - letztere stammen aus den Kapitalrücklagen des Unternehmens und werden kostenlos an bestehende Aktionäre verteilt. Zusätzlich soll eine …