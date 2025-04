DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen bleiben in Rallylaune - SAP stützen DAX

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte präsentieren sich auch am Mittwochmittag mit klar positiven Vorzeichen. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 2,4 Prozent auf 5.081 Punkte. Mit dem DAX geht es noch stärker nach oben, er gewinnt 2,6 Prozent auf 21.845 Punkte. Der deutsche Leitindex profitiert damit von einem Plus von mehr als 10 Prozent in seinem Schwergewicht SAP. "Für die Börsen ist das heute der Tag der guten Nachrichten", so Thomas Altmann von QC Partners.

Im DAX ist der Start in die Berichtssaison mit dem unerwartet starken Quartalsbericht des Softwaregiganten geglückt. Und aus dem US-Handelsministerium kamen Aussagen, die US-Regierung setze auf eine Einigung im Handelsstreit mit China. Auch zwischen den USA und Japan sowie Indien gibt es anscheinend Fortschritte: "Damit dürfen die Börsianer hoffen, dass sich die schlimmsten Befürchtungen zu einem Handelskrieg nicht bewahrheiten", so Altmann. Er verweist auch darauf, dass Donald Trump nun doch keine Pläne zum Entlassen von US-Notenbankchef Jerome Powell haben soll.

Am Devisenmarkt erholt sich der Dollar, der Euro gibt auf 1,1415 nach. Am Vortag hatte die Einheitswährung zeitweise noch über 1,1500 Dollar notiert. Entspannungssignale sendet auch der US-Anleihemarkt aus, die vielbeachtete Rendite der 10-jährigen Treasurys gibt auf 4,34 Prozent nach. Die nachlassenden Rezessionsorgen stützen dagegen den Ölpreis. An den Börsen geht es für Rohstoffaktien um 3,9 Prozent nach oben. Der Goldpreis kommt dagegen zurück, notiert mit 3.337 Dollar aber weiterhin in luftigen Höhen.

Die jüngsten defensiven Favoriten aus dem Versorger-, dem Telekom- und dem Immobiliensektor werden vernachlässigt. Der Stoxx-Index der Versorger fällt um 1,5 Prozent, der Index der Immobilienwerte um 0,2 Prozent. Telekomaktien geben 0,2 Prozent nach.

Operative Marge von SAP klar besser

Das Zahlenwerk von SAP (+10,2%) zum ersten Quartal hat die Erwartungen deutlich geschlagen. Zwar hat das Cloudgeschäft die hohen Erwartungen nicht ganz erfüllt. Die operative Marge hat die Erwartungen aber deutlich geschlagen, und der Gewinn je Aktie ist deshalb mit 1,44 Euro auch klar besser ausgefallen als die erwarteten 1,29 Euro, verglichen mit dem ersten Quartal des vergangenen Jahres nahm der Gewinn je Aktie sogar um 78 Prozent zu. Die Prognose hat SAP bekräftigt.

Gute Zahlen treiben Akzo Nobel um 6,6 Prozent nach oben. "Die Zahlen liegen im Rahmen der Erwartungen oder einen Tick darüber", so ein Händler. In der Aktie gebe es viele Short-Positionen, nun komme es zu Deckungskäufen. Die Zahlen und der Kursanstieg stützten aber auch andere Titel der Basischemie: So steigen BASF um 2,1 Prozent und Lanxess um 4,6 Prozent.

Danone geben 0,1 Prozent nach. Die Zahlen sind besser als erwartet ausgefallen, den Ausblick hat der Konzern bestätigt. Der Nahrungsmittelkonzern hat allerdings die Volumenziele verfehlt, was für Zurückhaltung in der Aktie sorgt.

Rheinmetall geben mit den Perspektiven auf ein Ende des Ukraine-Kriegs 3,1 Prozent nach. Im MDAX verlieren Hensoldt 3,5 Prozent. Delivery Hero ziehen um 4,5 Prozent an, das Unternehmen zieht sich aus Thailand zurück und will sich stattdessen auf lukrativere Märkte in Asien konzentrieren.

