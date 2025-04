Paris/London/Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch merklich erholt. Solide US-Vorgaben und Entspannungssignale im Zollstreit beflügelten die Märkte. Der EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 2,44 Prozent auf 5.082,37 Punkte. Ausserhalb des Euroraums ging es ebenfalls nach oben. Der Schweizer SMI zog um 1,54 Prozent auf 11.826,08 Punkte an, während der britische FTSE 100 um 1,26 Prozent auf 8.433,23 Punkte zulegte. Einmal mehr setzte ...

