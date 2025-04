Mit dem Verkauf des fertig entwickelten und kurz vor Baubeginn stehenden Portfolios konnte hep solar einen beachtlichen Erfolg einfahren. Und dies in einem Marktumfeld, das in den USA in den letzten Monaten durch große Unsicherheit geprägt war. Durch die schrittweise zufließenden Mittel sollen in den nächsten Wochen unter anderem Nachrangdarlehen in Höhe von 10 Mio. EUR der hep opportunity 1 GmbH ...

Den vollständigen Artikel lesen ...