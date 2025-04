Der Essenslieferdienst Delivery Hero SE (DE000A2E4K43) setzt den Rückzug aus weiteren Märkten fort. Wie der MDAX-Konzern heute bekanntgab, wird seine asiatische Tochter Foodpanda zum 23. Mai 2025 den Betrieb der Essens- und Lebensmittellieferdienste in Thailand einstellen.

Geostrategie im Fokus - nicht der erste Rückzug

Das Berliner Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren bereits mehrere Märkte verlassen, darunter Dänemark, Ghana, die Slowakei und Slowenien. Die Entscheidung folgt damit einem erkennbaren Muster der geografischen Neuausrichtung. Delivery Hero begründet den Schritt mit der Fokussierung auf eine optimierte Geostrategie und will sich künftig auf andere Teile der APAC-Region konzentrieren, in denen das Unternehmen ein höheres Ertragspotenzial sieht.

Vom Wachstum zur Profitabilität?

Der Schritt könnte als weiteres Indiz für einen tiefergehenden Strategiewechsel im Liefersektor gewertet werden. Nach Jahren des aggressiven Wachstums - oft auf Kosten der Profitabilität - rückt nun zunehmend die Rendite in den Fokus. Die Rückzüge aus weniger profitablen Märkten könnten dabei helfen, die Gesamtmarge des Unternehmens zu verbessern.

Für Thailand-Kenner kommt der Rückzug allerdings überraschend, gilt das südostasiatische Land doch als wachstumsstarker Markt mit einer technikaffinen, jungen Bevölkerung. Möglicherweise hat sich die Wettbewerbssituation vor Ort als schwieriger erwiesen als zunächst gedacht. Aus eigenem Erleben kann der Autor nur sagen, dass im täglichen Straßenbild der Konkurrent Grab gefühlt um Meilen enteilt ist.

Quick Commerce als neuer Hoffnungsträger

Neben der geografischen Neuausrichtung setzt Delivery Hero verstärkt auf den Bereich Quick Commerce - die ultraschnelle Lieferung von Lebensmitteln und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde, häufig sogar innerhalb von 20 bis 30 Minuten. Dieses Segment gilt als potenzieller Wachstumstreiber. Allerdings haben sich daran auch schon einige Unternehmen die Zähne ausgebissen, Stichwort Gorillas/Getir.

Für Investoren stellt sich nun die Frage, ob der fortgesetzte Rückzug aus verschiedenen Märkten eher als strategische Konzentration auf profitable Kernmärkte oder als Eingeständnis eines zu ambitionierten globalen Expansionskurses zu werten ist. Der Aktienkurs dürfte kurzfristig eher verhalten reagieren, könnte aber mittelfristig von der stärkeren Profitabilitätsorientierung profitieren.

