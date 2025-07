Der DAX hat zum Auftakt in die neue Handelswoche einen relativ ruhigen Handel erlebt. Zeitweise lag er leicht in der Verlustzone. Letzten Endes schloss er dann aber doch 0,08 Prozent im Plus bei 23.307 Punkten.Die Vorgaben sind durchwachsen. Der S&P 500 und der Nasdaq 100 erreichten zwar neue Bestmarken. Allerdings schloss der Dow Jones leicht im Minus. In Asien wiederum schwächelt der Nikkei. Alle Entwicklungen zum Handelsstart finden Sie im Video:

