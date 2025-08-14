Der DAX hat am Mittwoch weitere leichte Zugewinne verzeichnen können. Er ging am Ende mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 24.185,59 Zählern aus dem Handel. Zum Start in den Donnerstag und damit im Vorfeld des für Freitag geplanten Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin wird der deutsche Leitindex hingegen kaum verändert erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,1 Prozent tiefer auf 24.164 Punkte.Aber auch am heutigen Donnerstag steht einiges ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär