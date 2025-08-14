Kann der DAX am Donnerstag seine Rekordjagd fortsetzen? Das bewegt den deutschen Leitindex jetzt. Außerdem im Fokus der Börse: die Aktien von Grenke und Thyssenkrupp. Am Tag vor einer geopolitischen Weichenstellung im Ukraine-Krieg bestimmt vorsichtiger Optimismus die Gemüter am deutschen Aktienmarkt. Die an diesem Donnerstag vorgelegten Quartalsberichte der Unternehmen hierzulande zeigen unterdessen Licht- und Schattenseiten.Nachdem die Gewinne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE