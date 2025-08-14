Die Thyssenkrupp-Aktie verliert am Donnerstagvormittag zwischenzeitlich mehr als zehn Prozent. Aufgrund der schwachen Nachfrage und niedriger Preise in wichtigen Sparten kassierte der Konzern im Rahmen der Q3-Zahlen seine Umsatzprognose. Immerhin: Die geplante Abspaltung der U-Bootsparte TKMS macht Hoffnung.Der Umsatz ging im Q3 um neun Prozent auf 8,2 Milliarden Euro zurück. Belastend wirkte das schwache Marktumfeld in wichtigen Branchen wie Automobil, Maschinenbau und Bau. Das bereinigte EBIT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
