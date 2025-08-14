© Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON - SVEN SIMONDer Gewinn von Deutschlands größtem Energieversorger bleibt in der ersten Jahreshälfte hinter den Erwartungen zurück. Nach einem bislang starken 2025 für die Aktie geben die Papiere am Donnerstag erst einmal nach.Der Energieversorger hat im ersten Halbjahr 2025 beim bereinigten Ergebnis eine schwächere Performance als erwartet präsentiert. Grund sind vor allem geringere Windenergie-Erträge sowie ein schwaches Geschäft im Energiehandel. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank um mehr als ein Viertel auf 2,14 Milliarden Euro - Analysten hatten im Durchschnitt 2,24 Milliarden Euro prognostiziert. Besonders stark unter Druck stand die Sparte Supply & …Den vollständigen Artikel lesen ...
