Während der Dax bereits hoffnungsvoll in Richtung des Treffens von Trump und Putin blickt, geht die Berichtssaison weiter. Der Dax behauptet sich im frühen Donnerstagshandel oberhalb von 24.200 Punkten. Die starke Performance der US-Indizes dürfte ihren Anteil an der robusten Vorstellung des Dax haben. Im weiteren Tagesverlauf (nach Redaktionsschluss) steht noch die Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise an. Die Qualität der Daten könnte noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
