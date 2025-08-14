Anzeige
Donnerstag, 14.08.2025
Setup für DOGE & LTC Mining läuft an - und diese Aktie steht in der ersten Reihe
WKN: 750000 | ISIN: DE0007500001 | Ticker-Symbol: TKA
Xetra
14.08.25 | 09:57
9,040 Euro
-7,05 % -0,686
Branche
Eisen/Stahl
Aktienmarkt
MDAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
Ethische Rendite
14.08.2025 09:06 Uhr
385 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Blitz-Einschätzung: Heutige Zahlen thyssenkrupp

Liebe Leserin, lieber Leser an den Geräten draußen im Lande,

Thema thyssenkrupp.

Die hatte ich mehrfach besprochen, auch und besonders weil es da "Gratis-Aktien" geben soll:

Für 20 thyssenkrupp-Aktien soll es eine Aktie der "TKMS" = thyssenkrupp Marine Systems" geben.

Eine außerordentliche Hauptversammlung hatte das am 8. August abgesegnet. Mehr zum sogenannten "Projekt Neptun" hier

Heute gab es Zahlen von Thyssenkrupp für das 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2024/2025 (bei thyssenkrupp endet ein Geschäftsjahr jeweils am 30.9.25).

Die Zahlen "an sich" sehen nicht so prickelnd aus, da unter dem Strich ein Netto-Minus steht.

Ich habe aber einige Punkte berechnet, die mich weiter sehr optimistisch an der Position festhalten lassen. Da ist zum einen die "Netto-Cash-Position", die laut meiner Berechnung auf Grundlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Ethische Rendite
