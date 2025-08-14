Blitz-Einschätzung: Heutige Zahlen thyssenkrupp

Liebe Leserin, lieber Leser an den Geräten draußen im Lande,
Thema thyssenkrupp.
Die hatte ich mehrfach besprochen, auch und besonders weil es da "Gratis-Aktien" geben soll:
Für 20 thyssenkrupp-Aktien soll es eine Aktie der "TKMS" = thyssenkrupp Marine Systems" geben.
Eine außerordentliche Hauptversammlung hatte das am 8. August abgesegnet. Mehr zum sogenannten "Projekt Neptun" hier
Heute gab es Zahlen von Thyssenkrupp für das 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2024/2025 (bei thyssenkrupp endet ein Geschäftsjahr jeweils am 30.9.25).
Die Zahlen "an sich" sehen nicht so prickelnd aus, da unter dem Strich ein Netto-Minus steht.
Ich habe aber einige Punkte berechnet, die mich weiter sehr optimistisch an der Position festhalten lassen. Da ist zum einen die "Netto-Cash-Position", die laut meiner Berechnung auf Grundlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
