Partnerschaft mit Zukunft: AVIA installiert neue Schnellladestationen von ADS-TEC Energy an bestehenden Tankstellen in Deutschland.

Nachhaltiges Gesamtpaket: ADS-TEC's ChargePost in Kombination mit einer lokalen PV-Anlage (45 kWp) und modernisierter Haustechnik für maximale Energieeffizienz.

Intelligentes Lastmanagement ermöglicht ultraschnelles Laden trotz begrenztem Netzanschluss sowie lukrativen Betrieb der Ladeinfrastruktur. NÜRTINGEN, Deutschland - 23. April 2025 - ADS-TEC Energy (NASDAQ: ADSE), ein weltweit führender Lösungsanbieter von batteriebasierten Speicher- und Schnellladesystemen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen gemeinsam mit AVIA die Schnellladelösung ChargePost für Tankstellenstandorte in Deutschland realisiert. AVIA betreibt deutschlandweit mehr als 800 Tankstellen. In Europa sind es rund 3.000 Tankstellenstandorte. An ersten Standorten werden ChargePost-Schnelllader installiert, die dank integriertem Batteriespeicher sowie intelligentem Lastmanagement auch bei geringer Netzanschlussleistung ultraschnelles Laden mit bis zu 300 kW ermöglichen. Standort mit PV-Anbindung: Ein Vorzeigeprojekt für Energieeffizienz Ein besonders innovativer Standort ist die Tankstelle in Bocholt, an der eine 45 kWp Photovoltaikanlage in das Energiemanagement integriert wurde. Hier hat AVIA die gesamte Haustechnik der Tankstelle modernisiert, um eine effiziente Nutzung der vor Ort erzeugten Energie zu gewährleisten. Das smarte Lastmanagement sorgt dafür, dass der verfügbare Netzanschluss optimal genutzt und das Laden flexibel gesteuert wird. DOOH als zusätzlicher Geschäftszweig Auch digitale Außenwerbung (DOOH) ist an den Standorten ein Thema. Während an den ChargePost-Systemen in Blomberg bereits ein 75-Zoll-Display verbaut ist, befinden sich konkrete Vermarktungskonzepte für die DOOH-Werbeflächen aktuell noch in der Planung. Dies kann die Wirtschaftlichkeit der Ladeinfrastruktur weiter steigern und zusätzlichen Mehrwert für den Betreiber schaffen. Laden mit niedriger Netzleistung - die Zukunft für Bestands-Tankstellen Das Projekt zeigt, wie bestehende Tankstellen durch smarte Technologie fit für die E-Mobilität gemacht werden können - ohne teure Netzaufrüstungen. Mit flexiblen, skalierbaren Lösungen wie ChargePost und intelligentem Lastmanagement wird ultraschnelles Laden auch an herausfordernden Standorten möglich. Thomas Speidel, CEO und Gründer von ADS-TEC Energy, erklärt: "Die Integration von Schnellladeinfrastruktur an bestehenden Tankstellen erfordert intelligente Lösungen - insbesondere, wenn die Netzanschlüsse begrenzt sind. Mit unserem ChargePost und innovativem Lastmanagement ermöglichen wir ultraschnelles Laden ohne aufwendige Netzaufrüstungen. Das gemeinsame Projekt mit AVIA zeigt, wie sich moderne Ladeinfrastruktur nahtlos in bestehende Standorte integrieren lässt und neue Möglichkeiten für die Mobilität der Zukunft schafft." Über ADS-TEC Energy Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den "Circle of Excellence" aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber. Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com Über AVIA Die Deutsche AVIA ist seit über 70 Jahren im Energiegeschäft tätig. Dabei versorgen 30 mittelständische AVIA-Mitgliedsfirmen ihre Kunden abseits von Konzernstrukturen innerstädtisch und weit in die ländlichen Regionen hinein mit Energie und Energieträgern für Mobilität und Wärme. Mit rund 900 Tankstellen zählt AVIA heute zu den Top 5-Anbietern von Kraftstoffen und Mobilitätsleistungen in Deutschland. Die Transformation im Energiesektor steht bei der Deutschen AVIA bereits seit den frühen 2000er Jahren im Fokus der Entwicklung. Seit den 2010er Jahren gewinnt dieses Zukunftsthema mit Investments in alternative Kraft- und Brennstoffe sowie dem Betrieb eigener Windparks fortlaufend an Bedeutung. Inzwischen investiert die AVIA-Gruppe zunehmend in den Ausbau von Schnellladeinfrastruktur für eFahrzeuge und bereitet sich durch die Beteiligung an Wasserstoff-Projekten auf den sogenannten Molekül-Wandel vor. Die AVIA Deutschland GmbH in München erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 4 Mrd. Euro. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "erwarten", "schätzen", "projizieren", "budgetieren", "prognostizieren", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "können", "werden", "könnten", "sollten", "glauben", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über unsere finanziellen Aussichten für 2024, unsere Erwartungen in Bezug auf die künftige Leistung und den voraussichtlichen Zeitplan für bestimmte kommerzielle Aktivitäten. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, geopolitische Ereignisse, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, makroökonomische Trends, einschließlich Änderungen der Inflation oder der Zinssätze, oder andere Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen, auf die Gesamtwirtschaft, unser Geschäft und das unserer Kunden und Zulieferer, einschließlich Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unsere begrenzte operative Geschichte als börsennotiertes Unternehmen; unsere Abhängigkeit von einer weit verbreiteten Akzeptanz und Annahme von E-Fahrzeugen und einer zunehmenden Installation von Ladestationen; unsere derzeitige Abhängigkeit von Verkäufen an eine begrenzte Anzahl von Kunden für den Großteil unserer Einnahmen; die Gesamtnachfrage nach E-Fahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage nach E-Fahrzeugen, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder gestrichen werden oder wenn staatliche Vorschriften zur Erhöhung der Nutzung von E-Fahrzeugen oder zur Verringerung der Nutzung von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, entweder direkt oder indirekt durch vorgeschriebene Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen, reduziert, geändert oder gestrichen werden; Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unerwartete Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unseren Marktanteil in Europa und den USA auszuweiten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Auswirkungen der USA; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der Standards für Batteriespeicher; und das Risiko, dass unsere Technologie unentdeckte Defekte oder Fehler aufweisen könnte. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die unsere Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind unter "Punkt 3. Wichtige Informationen - 3.D. Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F, den wir am 30. April 2024 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht haben und der auf unserer Website unter https://www.ads-tec-energy.com und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar ist. Weitere Informationen werden auch in anderen Unterlagen enthalten sein, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Kontakt Für ADS-TEC Energy Europe: Dennis Müller SVP Product Marketing & Communication press@ads-tec-energy.com Für ADS-TEC Energy United States: Barbara Hagin Breakaway Communications bhagin@breakawaycom.com +1 408-832-7626

