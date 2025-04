Die SAP-Aktie feiert ein starkes Comeback und führt den DAX am Mittwoch mit einem zweistelligen Plus an. Für Rückenwind sorgen die bereits gestern Abend veröffentlichten Zahlen für das erste Quartal. Der Softwarekonzern hat abgeliefert und konnte die Analysehäuser überzeugen.Jefferies-Analyst Charles Brennan sprach heute morgen von "ermutigenden Ergebnissen" in einem nach wie vor unsicheren wirtschaftlichen Umfeld. Das Cloud- und Softwarewachstum hebe SAP deutlich vom Wettbewerb ab, so Brennan. ...

