Als Initiative, um Wasserstoff-Infrastruktur voranzubringen, versteht sich das Netzwerk TransHyDE 2.0. Heimische Unternehmen wie Enertrag und Mabanaft sind engagiert. Zwölf Partner wollen in dem neuen Projekt TransHyDE 2.0 den Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur in Europa voranbringen. Wie das Fraunhofer IEG mitteilte, knüpft die Initiative an das bisherige nationale Wasserstoff-Leitprojekt TransHyDE an. Stärker im Fokus stehen nun "industriegetriebene Inhalte". Mehrere Unternehmen sind jetzt Teil ...

