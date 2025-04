Boeing hat vor US-Börsenstart am Mittwoch seine Geschäftszahlen für das erste Quartal vorgelegt. Obwohl erneut ein Verlust ausgewiesen wurde, konnten die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen werden. Dies verdankte der Luft- und Raumfahrt-Konzern vor allem den gestiegenen Flugzeug-Auslieferungen. Zugleich verbrannte Boeing weniger Geld. Die Aktie zieht an. Der kriselnde Flugzeugbauer Boeing ist nach sechs Verlustjahren in Folge erneut mit einem Minus ins Jahr gestartet, das allerdings kleiner ...

