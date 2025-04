FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Commerzbank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 26 Euro belassen. Das Geldhaus sollte vom angekündigten Investitionsprogramm insbesondere im Firmenkundengeschäft in Form einer erhöhten Kreditnachfrage und geringeren Risikokosten profitieren, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem dürfte sich die steilere Zinskurve positiv auf den Zinsüberschuss auswirken./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2025 / 11:14 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2025 / 13:33 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000CBK1001