Unternehmen: STEICO SE

ISIN: DE000A0LR936



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 23.04.2025

Kursziel: 30,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



Topline und operatives EBIT in Q1 deutlich verbessert



STEICO hat gestern die Zahlen zum ersten Quartal 2025 bekannt gegeben, die eine Erholung der Topline und eine spürbare operative Ergebnisverbesserung kennzeichnen.



Robuster Holzbau: In Q1 erzielte STEICO trotz einer anhaltend schwachen Baukonjunktur ein Umsatzwachstum von 6,2% yoy auf 101,8 Mio. EUR, was laut Unternehmen sowohl auf die relative Stärke des Holzbaus als auch eine steigende Sanierungstätigkeit in vielen Märkten sowie die zunehmende Marktdurchdringung in attraktiven Wachstumsmärkten und -segmenten zurückzuführen ist. Das berichtete EBIT lag mit 8,9 Mio. EUR zwar unter Vorjahr (10,8 Mio. EUR), allerdings fielen die nicht-operativen Erträge aus der EUR/PLNWährungssicherung mit 2,4 Mio. EUR (Vj.: 7,4 Mio. EUR) erwartungsgemäß deutlich geringer aus, was durch die gestiegenen Erträge aus dem Verkauf von nicht benötigten CO2-Zertifikaten i.H.v. 2,3 Mio. EUR (Vj: 0,8 Mio. EUR) nicht vollends kompensiert wurde. Operativ stieg das Ergebnis somit um ca. 61,5% yoy auf rund 4,2 Mio. EUR.



Defensiver Ausblick: Für das Gesamtjahr 2025 sieht STEICO 'noch keine nachhaltige Belebung der Baukonjunktur' und erwartet ein Wachstum von 3% yoy auf rund 388 Mio. EUR und ein EBIT zwischen rund 27 und 35 Mio. EUR. Während sich die Umsatz-Guidance weitgehend mit unseren Prognosen deckt, erachten wir den Ergebnisausblick aufgrund der Verfehlung im Vorjahr als vorsichtig gewählt. Zur Erinnerung: In 2024 wurde die EBITGuidance zunächst zweimal angehoben und im Dezember überraschend auf ein EBIT zwischen 38 und 40 Mio. EUR (zuvor: 53-55 Mio. EUR) reduziert (vgl. Comment vom 16.12.2024). Gemäß den gemeldeten Vorabzahlen verfehlte das EBIT in 2024 mit 36,1 Mio. EUR (MONe: 38,7 Mio. EUR) jedoch die finale Zielbandbreite, was der Vorstand u.a. auf erhöhte Kosten für Reparatur- und Wartungsarbeiten, zusätzliche Abschreibungen auf Vorräte sowie Einmaleffekte bei den Personalkosten zurückführte. Den Geschäftsbericht wird das Unternehmen voraussichtlich am 30. April vorlegen.



Visible Impulse für (nachhaltiges) Bauen: Wir bleiben mit unseren Prognosen kurzund vor allem mittelfristig optimistisch positioniert. Zwar geht der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie für 2025 von einem weiteren Rückgang im Wohnungsbau i.H.v. 5,0% yoy (2024: -7,0% yoy) aus, doch sollte die Outperformance des Holzbaus in STEICOs Heimatmarkt (MONe: Umsatzanteil Deutschland ca. 35%) anhalten. Zudem dürften die geplanten Initiativen der designierten neuen Bundesregierung den Sektor insgesamt beflügeln. So kündigt der Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD neben einem 'Wohnungsbau-Turbo' auch an, die Förderfähigkeit des

Energieeffizienzhausstandards 55 zur Aktivierung des Bauüberhangs zeitlich befristet wiederherzustellen, was auch der Bauhauptverband lobend hervorhob. Die EH55-Neubauförderung hatte die AmpelRegierung zum 01. Februar 2022 überraschend gestoppt. Vor diesem Hintergrund rechnen wir nach einer stabilen Entwicklung in 2025 mit zunehmend dynamischem Wachstum in 2026 ff., das auch durch die fortschreitende Kooperation mit Kingspan befeuert werden dürfte. Die Auswirkungen der aktuellen Zollstreitigkeiten erachten wir angesichts des sehr geringen US-Exposures (MONe: ca. 2%) dagegen als unerheblich.



Fazit: Wenngleich der u.E. defensive Ausblick etwas Enttäuschungspotenzial birgt, sollte STEICO als starker Nischenplayer von den Erholungs- und Nachholeffekten im Bau über Gebühr profitieren können. Wir erachten das Unternehmen angesichts der Perspektiven als fundamental unterbewertet (KBV: 0,9x) und bestätigen Rating und Kursziel.



