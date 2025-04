NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 120 auf 115 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Geschäfte des E-Autoherstellers hätten sich im ersten Quartal schneller verschlechtert, als er erwartet habe - und dies bei so ziemlich allen Kennziffern, schrieb Analyst Ryan Brinkman am Mittwoch nach der Zahlenvorlage. Der Experte kürzte seine Schätzungen./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2025 / 10:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2025 / 10:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US88160R1014