Nissan hat sich im Rahmen der Automesse in Shanghai zu einer zusätzlichen Investition in Höhe von zehn Milliarden Yuan (1,2 Milliarden Euro) in China bis Ende 2026 verpflichtet. Der Hauptfokus der Investition soll auf Elektroautos liegen, insbesondere auf zusätzlichen Modellen. Bei der Begründung gibt sich Nissan selbstkritisch. Man betrachte den hart umkämpften Automarkt in China als "fruchtbaren Boden für die Entwicklung von Elektrofahrzeugen". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...