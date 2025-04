In der Nacht vom 22. April wurde die Freiheitsstatue am Pont de Grenelle in Paris mit der Botschaft "Stand Tall Europe" (Steh aufrecht, Europa) beleuchtet. Einst ein Geschenk, das die transatlantische Allianz und die gemeinsamen Ideale des Westens symbolisierte, steht die Statue heute als Erinnerung an eine jahrhundertelange Verbundenheit, die unter starkem Druck steht.

Im Folgenden finden Sie einen offenen Brief von André Rogaczewski, CEO und Mitbegründer von Netcompany:

Statue of Liberty at Pont de Grenelle last night in Paris Iluminated with the message "Stand Tall Europe".

Liebe Europäerinnen und Europäer,

Dies ist Ihr digitales Erwachen.

Wir alle wissen, dass technologische Führungsstärke für Wettbewerbsfähigkeit und die Schaffung von Wachstum, Wohlstand und Wohlfahrt von entscheidender Bedeutung ist.

Die digitale Infrastruktur Europas basiert zu einem großen Teil auf Systemen, die wir nicht unbedingt kontrollieren. Von Rechenzentren bis hin zu Cloud-Systemen in den Anwendungen und Algorithmen, die unsere Entscheidungen beeinflussen.

Während wir in allen zentralen Bereichen unserer Gesellschaft Kommunikation, Finanzdienstleistungen, Sozialleistungen, Renten, Gesundheitswesen, sogar Wahlen auf digitale Dienste angewiesen sind, hängen die dahinterstehenden digitalen Anwendungen und Infrastrukturen allzu oft von nicht-europäischen Systemen ab.

Wir müssen darauf reagieren. Wir müssen unsere individuellen Rechte schützen und ein digitales Ökosystem in Europa gestalten, das auf unseren eigenen demokratischen Werten basiert und nicht auf denen, die uns von Menschen aufgezwungen werden, die unsere Überzeugungen nicht mehr teilen.

Aus diesem Grund hat Netcompany in der Nacht vom 22. April eine Kampagne gestartet und die Freiheitsstatue in Paris mit der Botschaft "Stand Tall Europe" beleuchtet.

Wir haben die Freiheitsstatue gewählt, weil sie ein Symbol für Freiheit, Gerechtigkeit, das Ende der Unterdrückung und Chancen für alle ist. Ein Geschenk Europas an die USA, das die Werte symbolisiert, die wir gemeinsam geschaffen haben und einst teilten. Nun scheint es, als stünde Europa allein vor der Herausforderung, dieselben Ideale in einer digitalen Welt zu schützen.

Wo die Freiheitsstatue eine Fackel in die Höhe reckt, ist es heute die Aufgabe Europas, den Weg in die digitale Zukunft zu beleuchten indem wir unsere digitale Souveränität behaupten, Rechte im Internet verteidigen und unsere eigenen vertrauenswürdigen, sicheren Systeme und Anwendungen aufbauen, auf die sich unsere Gesellschaften verlassen können und mit denen sie prosperieren können.

Wir müssen die digitale Revolution begrüßen, mehr europäische Rechenzentren einrichten, vertrauenswürdige Altersverifizierungssysteme zum Schutz unserer Kinder einrichten und sicherstellen, dass unsere Wähler nicht mit digitaler Propaganda überschüttet werden.

Wir müssen schnell vertrauenswürdige, robuste, faire und transparente Anwendungen und Systeme entwickeln, die allen anderen zeigen, dass eine verantwortungsvolle digitale Transformation der Weg zu weltweit führender Innovation, Wachstum und Fortschritt ist.

Das bedeutet, KI, die auf europäischen Werten und Transparenz basiert, offensiv einzusetzen, um eine effiziente europäische Privat- und öffentliche Verwaltung zu schaffen. Es bedeutet, intelligente digitale Zwillinge für unsere physische Infrastruktur in allen Branchen zu entwickeln, um europäische Unternehmen auf einzigartige Weise zu optimieren. Tatsächlich müssen wir weltweit führende digitale Anwendungen für Europa entwickeln, damit Europa zu einer führenden Region der Welt wird.

Wir fordern mehr europäische Lösungen entwickelt von europäischen Unternehmen, die gegenüber den europäischen Bürgern rechenschaftspflichtig sind.

Der künftige Wohlstand und das Wachstum Europas hängen davon ab und damit auch von unserer Fähigkeit, vielfältige Weltklasse-Talente aus aller Welt anzuziehen, zu fördern und zu vereinen.

Wir müssen diesen Kontinent zum attraktivsten Ziel für die klügsten Köpfe der Welt machen.

Dies ist auch ein Aufruf an alle, die zum digitalen Aufbruch Europas beitragen wollen, wo auch immer Sie sich befinden. Wir brauchen Sie.

Es gibt keine schnelle Lösung. Aber wir sind bereit. Wir glauben an eine digitale Zukunft, in der Europa mehr Kontrolle über seine Systeme hat, seine Bürger schützt und mit Integrität vorangeht.

Lassen Sie uns die Zukunft zurückerobern.

Mit freundlichen Grüßen

André Rogaczewski

CEO und Mitbegründer von Netcompany

Über André Rogaczewski

?André Rogaczewski gründete Netcompany im Jahr 2000 und hat das Unternehmen zu einem der am schnellsten wachsenden und erfolgreichsten IT-Dienstleister Europas mit weltweit über 8.250 talentierten Mitarbeitern in mehr als 10 europäischen Ländern ausgebaut.

Mit seinem technischen Hintergrund, einem Master-Abschluss in Informatik der Universität Aalborg und einer klaren Vision für die digitale Zukunft der Gesellschaft hat er das Unternehmen durch ein enormes Wachstum geführt und ein einzigartiges Liefermodell aufgebaut, das in der IT-Branche seinesgleichen sucht. André wurde in Polen geboren und wuchs in Aalborg, Dänemark, auf.

Über Netcompany

Netcompany wurde im Jahr 2000 in Kopenhagen, Dänemark, gegründet und bietet wichtige IT-Lösungen für gesellschaftliche und geschäftliche Anforderungen. Wir unterstützen unsere privaten und öffentlichen Kunden bei ihrer digitalen Entwicklung hin zu einer effizienteren und nachhaltigeren Zukunft.

Unser Team aus erfahrenen Fachleuten treibt nachhaltige Innovationen voran und baut unseren Einfluss kontinuierlich aus eine Lösung nach der anderen.

Durch die Entwicklung flexibler, skalierbarer und sicherer digitaler Lösungen helfen wir Europa, eine Vorreiterrolle bei der verantwortungsvollen Digitalisierung einzunehmen.

