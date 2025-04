© Foto: Michael Bihlmayer - picture alliance / CHROMORANGE

Hinter der Aktie des KI-Infrastrukturdienstleisters Vertiv liegt eine scharfe Korrektur. Zur Wochenmitte sorgen starke Zahlen aber für eine kräftige Erholung der Anteile.Während in den vergangenen zwei Jahren in Sachen KI alle Augen auf den offensichtlichen Gewinner Nvidia gerichtet waren, haben auch viele andere Unternehmen und Aktien profitieren können. Nicht wenige konnten den Branchenprimus dabei in Sachen Performance sogar schlagen. Dazu gehörte im letzten Jahr auch der Infrastrukturdienstleister Vertiv, der sich von rund 50 US-Dollar auf zeitweise über 155 US-Dollar steigern und mehr als verdreifachen konnte. Das auf Hardware-Komponenten wie Kühlelementen und Netzteilen spezialisierte …