Barrick Gold setzt strategischen Umbau fort mit Verkauf von Donlin-Projekt und Fokus auf Kupfer. Wie entwickelt sich die Aktie?

Der Gold- und Kupferproduzent Barrick Gold setzt seinen strategischen Umbau konsequent fort. Gestern verkündete das Unternehmen den Verkauf seiner 50%-Beteiligung am Donlin-Goldprojekt in Alaska für eine Milliarde US-Dollar an Paulson Advisers und NOVAGOLD Resources. Die Erlöse sollen die Bilanz stärken und Aktionärsrenditen unterstützen.

Machtpoker um Assets

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Barrick Gold ?

Mit dem Verkauf von Donlin zieht Barrick Gold einen klaren Schlussstrich - das Projekt war zuletzt nicht mehr im Fokus des Konzerns. Interessant: Der Preis liegt deutlich über früheren Analystenbewertungen. Ein kluger Schachzug in Zeiten rekordhoher Goldpreise.

Parallel laufen Berichten zufolge Verhandlungen über den Verkauf der Hemlo-Goldmine in Ontario. Sollte das Geschäft platzen, würde Barrick damit komplett aus Kanada abziehen - dem Ursprungsland des Unternehmens. Hemlo machte 2024 nur etwa 3,5% der gesamten Goldförderung aus.

Kupfer als neues Zugpferd?

Wohin steuert Barrick? Der Konzern konzentriert sich zunehmend auf große, langfristige Gold- und Kupferprojekte unter eigener Regie. Die aktuellen Verkäufe passen perfekt in diese Strategie.

Spannend: Barrick treibt gleichzeitig ambitionierte Kupferprojekte in Pakistan und Sambia voran. Gerüchten zufolge könnte sogar eine Umfirmierung in "Barrick Mining" folgen - ein klares Signal für die wachsende Bedeutung des roten Metalls.

Die Aktie notierte gestern bei 17,62 Euro und liegt damit 10,35% unter dem 52-Wochen-Hoch von 19,65 Euro. Seit Jahresanfang legte der Titel dennoch respektable 13,24% zu.

Anzeige

Barrick Gold-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Barrick Gold-Analyse vom 24. April liefert die Antwort:

Die neusten Barrick Gold-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Barrick Gold-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Barrick Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...