Shanghai (ots/PRNewswire) -PATEO CONNECT (im Folgenden "PATEO" genannt) gab heute eine erweiterte Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies, Inc. bekannt, um die neue Generation der intelligenten Cockpit-Lösung von PATEO zu entwickeln, die auf der Snapdragon® Cockpit Elite-Plattform basiert. Die neue Cockpit-Lösung von PATEO verbindet die Expertise von PATEO in der Entwicklung intelligenter Cockpit-Hardware und -Software mit den fortschrittlichen KI-Fähigkeiten, der exzellenten Rechenleistung und den HD-Grafikfunktionen des Snapdragon Cockpit Elite (QAM8397P). Damit unterstützt PATEO globale Automobilhersteller dabei, erstklassige intelligente Cockpit-Produkte für zentralisierte Rechnerarchitekturen anzubieten und hochleistungsfähige, hochskalierbare und hochsichere Cockpit-Lösungen zu liefern.Die neue Generation der Cockpit-Lösung von PATEO basiert auf dem Snapdragon Cockpit Elite, das von der Qualcomm Oryon CPU - der schnellsten CPU von Qualcomm Technologies, die jetzt speziell für den Einsatz im Automobilbereich entwickelt wurde - und der Qualcomm® Adreno GPU unterstützt wird und sich in Schlüsselbereichen wie der multimodalen Interaktion als führend in seiner Klasse erweist. Mit den beschleunigten KI-Technologien von Snapdragon Cockpit Elite läutet die neue Lösung eine neue Ära des Cockpits ein - mit dem Ziel, sichere, komfortable und intelligentere Fahrerlebnisse für die Nutzer zu schaffen. Sie trägt zur Umstellung von der Funktionsintegration auf "szenariobasierte Services und intelligente emotionale Interaktion" für intelligente Cockpits bei. Die neue Lösung soll globalen Automobilherstellern eine umfassende und aufrüstbare Lösung bieten, die sowohl die Hardware-Architektur als auch das Software-Ökosystem umfasst. Dies wird dazu beitragen, die Entwicklung der Branche hin zu einer Architektur "zentrales Supercomputing + zonale Steuerung" zu beschleunigen."Wir freuen uns, unsere Kräfte mit PATEO zu bündeln und eine erweiterte Beziehung auf der Grundlage unserer Snapdragon Cockpit Elite Plattform aufzubauen", sagte Nakul Duggal, Konzerngeschäftsführer, Automotive, Industrie und Cloud, Qualcomm Technologies, Inc. "Gemeinsam werden unsere Expertise und unsere Innovationen die Implementierung fortschrittlicher KI-Funktionen beschleunigen und die Branche in eine intelligentere, effizientere Zukunft führen.""Qualcomm Technologies ist führend im Bereich intelligenter vernetzter Fahrzeuge und hat mit seinem leistungsstarken und offenen Snapdragon Cockpit Elite eine solide Grundlage für die Software-Innovation von PATEO geschaffen", so Ken (Yilun) YING, Gründer und Vorsitzender von PATEO. "Wir freuen uns darauf, mit dieser Zusammenarbeit die großflächige Einführung der Cockpit-Integration und der zentralisierten Rechenarchitektur zu beschleunigen. Damit fördern wir den Wandel und die Aufwertung von Fahrzeugen, die von,Werkzeugen für die Mobilität' zu,intelligenten Lebensräumen' werden und Nutzern weltweit eine sichere und intelligente Mobilitätserfahrung bieten."PATEO und Qualcomm Technologies haben eine enge Zusammenarbeit gepflegt. Bereits 2023 war PATEO eines der ersten Unternehmen in China, das intelligente Cockpit-Lösungen auf der Basis der vierten Generation der Snapdragon® Cockpit-Plattform (QAM8295P) anbot und sich Design Wins von mehreren Automobilherstellern sicherte. Derzeit hat die neue Generation der intelligenten Cockpit-Plattform von PATEO bei zwei führenden chinesischen Automobilherstellern den Zuschlag für Großserienprojekte erhalten.