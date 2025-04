D-Wave Quantum erreicht Meilenstein mit neuem Quantencomputer, doch die Aktie kämpft mit hoher Volatilität und Anlegerzweifeln. Wann überwiegen die Fortschritte?

Technologischer Meilenstein erreicht

Die Zusammenarbeit zwischen D-Wave Quantum und Davidson Technologies zeigt konkrete Ergebnisse: Am Hauptsitz von Davidson in Huntsville, Alabama, wurde die Montage des Advantage2-Quantencomputers abgeschlossen. Damit steht das erste On-Premise-Quantensystem Alabamas kurz vor der Inbetriebnahme. Aktuell läuft die finale Kalibrierung und Testphase.

Diese Installation markiert einen wichtigen Schritt für Quantenforschung mit Fokus auf nationale Sicherheitsanwendungen. Gleichzeitig festigt Huntsville seine Position im aufstrebenden Quantentechnologie-Sektor.

Börse bleibt skeptisch

Während die technologischen Fortschritte unbestritten sind, spiegelt die Börsenreaktion eine andere Realität wider. Der Titel zeigt extreme Schwankungen - allein in den letzten 30 Tagen ein Minus von 21,93%, seit Jahresbeginn sogar 32,69% im Keller. Dabei liegt der Kurs mit 6,30 Euro noch immer 742% über dem 52-Wochen-Tief.

Wöchentliche Performance: +12,30%

Abstand zum Jahreshoch: -38,95%

Volatilität: 181,78% (annualisiert)

Was treibt die Anleger in die Flucht? Neben anhaltenden Verlusten in den Finanzergebnissen schürt eine kürzliche Kapitalerhöhung Befürchtungen über weitere Verwässerung. Trotz vielversprechender Kooperationen in Verteidigung und Pharmaforschung fehlt es an klaren Profitperspektiven. Mehrere Analysten haben ihre Bewertungen bereits nach unten korrigiert.

Die entscheidende Frage: Wann überwiegen die technologischen Durchbrüche die finanziellen Bedenken? Bislang bleibt die Börse jedenfalls skeptisch.

