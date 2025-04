Unternehmen wie D-Wave und Palantir treiben mit den Zukunftsthemen Quantencomputing und Künstliche Intelligenz den Stromverbrauch auf immer neue Höhen. Abhilfe sollen kleine modulare Atomreaktoren (SMRs) in Verbindung mit Wasserstoff bringen. First Hydrogen hat den Megatrend frühzeitig erkannt und treibt die Integration von SMRs in das eigene Wasserstoff-Ökosystem voran. Die Aktie bietet nach dem jüngsten Abverkauf eine interessante Einstiegschance. D-Wave selbst hat zuletzt einen Erfolg innerhalb der Kooperation mit Japan Tobacco gemeldet. Dabei geht es nicht um Tabak, sondern die Beschleunigung der Medikamentenentwicklung - ein weiteres Beispiel für den Einsatz von Quantencomputing. Von dem steigenden Energieverbrauch profitiert auch Siemens Energy. Nach überzeugenden Quartalszahlen befindet sich die Aktie auf Allzeithoch. Analysten erhöhen das Kursziel.

