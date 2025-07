Die Siemens Energy Aktie hat nach einer kurzen Konsolidierung wieder deutlich Fahrt aufgenommen. Am Dienstag markierte der Kurs mit 87,20 Euro sein jüngstes Zwischentief, ehe er anschließend kräftig zulegen konnte. Mit einem XETRA-Schlusskurs von 96,82 Euro am gestrigen Mittwoch liegt die DAX-Aktie nun wieder in unmittelbarer Nähe zu ihrem ...

